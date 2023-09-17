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Головин: капитанская повязка в «Монако» — это приятно, но гораздо важнее было выиграть

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о капитанской повязке в матче пятого тура Лиги 1 с «Лорьяном».

«Капитанская повязка? Не придаю этому большого значения. Так получилось, что после замен остался самым опытным на поле, кто, наверное, дольше всех играет за «Монако». Понимаю, что это дополнительная ответственность. Это приятно, но гораздо важнее было выиграть», — цитирует Головина «Матч ТВ».

Головин получил капитанскую повязку на 66-й минуте, после замены основного капитана «Монако» Виссама Бен-Йеддера. 

Матч прошёл на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершился со счётом 2:2.

Российский полузащитник отметился забитым мячом и результативной передачей.

«Монако» с 11 очками занимает первое место в Лиге 1. «Лорьян» (шесть) занимает десятую позицию в турнирной таблице.

Ранее Головин подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии».

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