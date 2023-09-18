Радионова заявила, что её удивила ситуация с программой Гуменника под Rammstein

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова отреагировала на ситуацию, в которой вице-чемпиону России Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования программы под музыку немецкой группы Rammstein.

«Очень удивила ситуация с Гуменником. Конечно, интересно было увидеть эту программу, но, к сожалению, не всё зависит от спортсмена. Думаю, если он будет ставить новую программу, она будет ничем не хуже», — цитирует Радионову РИА Новости.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее Гуменник рассказал, что многие спортсмены поддержали его на фоне ситуации с программой под песню группы Rammstein.