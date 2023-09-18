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Сутормин: «Зенит» всегда был в чемпионской гонке

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказал мнение, что петербургский клуб всегда участвует в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Сутормин: «Зенит» всегда был в чемпионской гонке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы всегда были в чемпионской гонке. Понятно, что старт вышел немного неудачным, но сейчас нужно находить силы и выходить на то место, на котором мы обязаны быть. Мы стараемся сделать это как можно скорее», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».

«Зенит» одержал разгромную победу над «Рубином» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 3:0.

«Зенит» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с шестью очками идёт на 13-й строчке.

Ранее председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева.

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