Захарян: играть с «Лас-Пальмасом» сложнее, чем с «Зенитом»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян сравнил игру с «Лас-Пальмасом» и с «Зенитом».

«Какой соперник по ощущениям сложнее — «Зенит» или «Гранада»? Блин, а почему «Гранада»? Почему не «Лас-Пальмас»? Могу сказать, что по ощущениям «Лас-Пальмас» сложнее. Не могу сказать, что эта команда сильнее, чем «Зенит», но тут, в Испании, совсем по-другому играют», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале Okko Спорт.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Реалу» в Примере.