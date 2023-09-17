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«Реал Сосьедад» с Захаряном уступил «Реалу» в Примере

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«Реал» на своём поле одержал победу над «Реал Сосьедад» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Карло Анчелотти.

В составе проигравших мяч забил Андер Барренечеа (5-я минута). У победителей отличились Федерико Вальверде (46-я), Хоселу (61-я).

Хавбек команды из Страны Басков Арсен Захарян вышел на замену на 81-й минуте. 20-летний полузащитник сборной России не отметился результативными действиями.

Мадридский клуб (15 очков) вернул себе лидерство в Примере. Команда из Сан-Себастьяна (шесть) занимает 11-е место.

Ранее сообщалось, что Захарян начнёт матч Ла Лиги против «Реала» на скамейке запасных.

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