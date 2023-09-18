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Чесноков: Корнеева добилась хороших результатов на турнире ITF во Франции

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, сто Алина Корнеева продемонстрировала хорошую игру на турнире Международной федерации тенниса (ITF) во Франции.

«Я считаю, это очень хороший результат, Алина показала достойную игру на турнире. Немного ей не хватило в финале, но поражения в спорте тоже случаются», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он в очередной раз повторил, что считает 16-летнюю Корнееву перспективной теннисисткой.

«Думаю, что, несмотря на проигрыш, она получит еще больше уверенности после этого турнира», — добавил Чесноков.

Корнеева в финале потерпела поражение от Селин Неф из Швейцарии. Но с француженкой Фионой Ферро стала победительницей в парном разряде.

Напомним, что россиянка является победительницей двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open и Roland Garros).

Ранее Чесноков назвал ожидаемой победу Рублёва на выставочном турнире в Германии.

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