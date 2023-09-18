Чесноков: Корнеева добилась хороших результатов на турнире ITF во Франции
«Я считаю, это очень хороший результат, Алина показала достойную игру на турнире. Немного ей не хватило в финале, но поражения в спорте тоже случаются», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он в очередной раз повторил, что считает 16-летнюю Корнееву перспективной теннисисткой.
«Думаю, что, несмотря на проигрыш, она получит еще больше уверенности после этого турнира», — добавил Чесноков.
Корнеева в финале потерпела поражение от Селин Неф из Швейцарии. Но с француженкой Фионой Ферро стала победительницей в парном разряде.
Напомним, что россиянка является победительницей двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open и Roland Garros).
Ранее Чесноков назвал ожидаемой победу Рублёва на выставочном турнире в Германии.