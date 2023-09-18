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Сенников: Дзюба сыграл непродуктивно в матче с «Оренбургом»

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Бывший защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников считает, что нападающий столичного «Локомотива» Артём Дзюба выпадал из игры во время матча восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

«У Дзюбы не было связи с партнёрами. Не было последней передачи. С ним очень плотно играли защитники. Он провёл много времени спиной к воротам. Можно сказать, что сыграл непродуктивно», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

«Локомотив» на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга» (0:2). Дзюба провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. В текущем сезоне экс-форвард сборной России в шести встречах РПЛ забил два мяча и сделал две голевые передачи.

«Локо» с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (восемь) располагается на 11-й строчке.

Ранее Михаил Галактионов заявил, что «Локомотив» не успел восстановить игровые связи перед игрой с «Оренбургом».

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