«Рома» забила семь безответных мячей «Эмполи» и одержала первую победу в сезоне Серии А
Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 7:0 в пользу коллектива Паоло Дзанетти.
Мячи забили Пауло Дибала ( 2-я минута, пенальти; 55-я), Ренату Саншеш (8-я), Брайан Кристанте (80-е), Ромелу Лукаку (84-я), Джанлука Манчини (86-я). Автогол на счету Альберто Грасси (35-я).
«Рома» (четыре очка) занимает 12-е место в турнирной таблице, «Эмполи» (ноль) — 20-е.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» потерпела поражение в гостях от «Фиорентины» в матче четвёртого тура.