«Рома» забила семь безответных мячей «Эмполи» и одержала первую победу в сезоне Серии А

«Рома» на своём поле нанесла разгромное поражение «Эмполи» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 7:0 в пользу коллектива Паоло Дзанетти.

Мячи забили Пауло Дибала ( 2-я минута, пенальти; 55-я), Ренату Саншеш (8-я), Брайан Кристанте (80-е), Ромелу Лукаку (84-я), Джанлука Манчини (86-я). Автогол на счету Альберто Грасси (35-я).

«Рома» (четыре очка) занимает 12-е место в турнирной таблице, «Эмполи» (ноль) — 20-е.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» потерпела поражение в гостях от «Фиорентины» в матче четвёртого тура.