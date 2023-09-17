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«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине» в Серии А

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«Аталанта» потерпела поражение в гостях от «Фиорентины» в матче четвёртого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Флоренции.

В составе победителей мячи забили Джакомо Бонавентура (35-я минута), Лукас Мартинес (45-я) и Кристиан Куаме (76-я). У проигравших отличились Тён Копмейнерс (20) и Адемола Лукман (53).

Алексей Миранчук впервые в новом сезоне Серии А вошёл в заявку «Аталанты». В игре с «Фиорентиной» россиянин вышел на замену на 80-й минуте. За проведённое на поле время он не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы.

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