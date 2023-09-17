Узнать больше

Рахимов считает, что в моменте с первым голом «Зенита» был офсайд

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов остался не очень доволен работой арбитров на матче восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Рахимов считает, что в моменте с первым голом «Зенита» был офсайд
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели, там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса», — цитирует Рахимова ТАСС.

При этом тренер также подчеркнул, что судьи, возможно, «посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде».

«Зенит» в гостях разгромил «Рубин» со счётом 3:0. По мнению Рахимова, забивший первый гол нападающий Вильсон Изидор получил мяч, находясь в офсайде.

Ранее Рахимов заявил, что «Рубин» не заслужил поражения в матче с «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить