Рахимов считает, что в моменте с первым голом «Зенита» был офсайд

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов остался не очень доволен работой арбитров на матче восьмого тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Нам показалось, что при первом годе был офсайд, и потом мы посмотрели, там, в принципе, он был. Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса», — цитирует Рахимова ТАСС.

При этом тренер также подчеркнул, что судьи, возможно, «посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде».

«Зенит» в гостях разгромил «Рубин» со счётом 3:0. По мнению Рахимова, забивший первый гол нападающий Вильсон Изидор получил мяч, находясь в офсайде.

Ранее Рахимов заявил, что «Рубин» не заслужил поражения в матче с «Пари НН».