Рахимов считает, что «Рубин» не заслужил поражения в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от «Пари НН» в матче седьмого тура РПЛ.

«Если брать сегодняшний матч, самое болезненное — что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала, по качеству игры это была наша лучшая игра, мы играли очень компактно. Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижегородской команды мячи забили Николай Калинский (16-я минута) и Эдгар Севикян (28-я). У казанцев отличился Кирилл Гоцук (50-я).

«Пари НН» с десятью очками расположился на шестой строчке таблицы чемпионата России, «Рубин» с шестью очками находится на 13-м месте.

Ранее грозненский «Ахмат» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.