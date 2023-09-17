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Булыкин — об отставке Хохлова из «Сочи»: для результатов нужны сильные трансферы

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Я знаком с Хохловым, это очень грамотный человек с приличным европейским опытом за спиной, который понимает футбол, и поэтому вдвойне обидно, что его отправили в отставку. Но, как бы ни было грустно, всё в этом спорте зависит от результатов: если их не будет, уволить могут каждого. Однако, тут важно и осознание руководством клуба, какие именно задачи ставить перед тренерским штабом. Для достижения результатов нужны хороший состав и сильные трансферы», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший полузащитник сборной России Максим Деменко предположил, что на Хохлова в «Сочи» оказывалось давление.

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