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Малышев: «Спартак» не планирует подписывать свободных агентов

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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб не планирует дополнять состав новыми футболистами.

«Думаю, «Спартак» не будет подписывать свободных агентов в ближайшие две недели. Трансферная кампания завершена», — цитирует Малышева Sport24.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Трансферное окно чемпионата России закрыто, однако клубы ещё две недели могут заключать контракты со свободными агентами.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

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