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Соболев не исключил своего перехода в команду из Саудовской Аравии

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.
Соболев не исключил своего перехода в команду из Саудовской Аравии
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Сейчас смотришь на лигу по-другому. Я так думаю, туда будут брать и молодых, чтобы уровень рос. Если даже говорят, что первая команда, возможно, будет в Лиге чемпионов. Наверное, надо по-другому на это смотреть», — сказал игрок в своей трансляции.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл восемь матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Александр Соболев рассказал о дружбе с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.

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