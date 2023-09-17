Соболев не исключил своего перехода в команду из Саудовской Аравии

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переходе в чемпионат Саудовской Аравии.

«Сейчас смотришь на лигу по-другому. Я так думаю, туда будут брать и молодых, чтобы уровень рос. Если даже говорят, что первая команда, возможно, будет в Лиге чемпионов. Наверное, надо по-другому на это смотреть», — сказал игрок в своей трансляции.

В нынешнем сезоне российский нападающий провёл восемь матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее Александр Соболев рассказал о дружбе с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.