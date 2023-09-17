Узнать больше

Соболев — о дружбе с Комличенко: видимся в бассейне, а потом практикуем нырки в штрафной

Короткая ссылка
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о дружбе с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.
Соболев — о дружбе с Комличенко: видимся в бассейне, а потом практикуем нырки в штрафной
  • globallookpress.com

«Да, дружим, обычно вместе ныряем, в бассейн ходим. Хорошо общаемся. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем. Не в штрафной, а в бассейне. А потом в штрафной практикуем», — сказал игрок в своей трансляции.

В нынешнем сезоне Соболев провёл восемь матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев стал лучшим игроком «Спартака» в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить