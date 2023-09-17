Соболев — о дружбе с Комличенко: видимся в бассейне, а потом практикуем нырки в штрафной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о дружбе с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.

«Да, дружим, обычно вместе ныряем, в бассейн ходим. Хорошо общаемся. В основном в бассейне видимся, нырки отрабатываем. Не в штрафной, а в бассейне. А потом в штрафной практикуем», — сказал игрок в своей трансляции.

В нынешнем сезоне Соболев провёл восемь матчей за красно-белых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Соболев стал лучшим игроком «Спартака» в августе.