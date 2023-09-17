Андрей Федун — о победе «Спартака» над «Сочи»: как говорили когда-то, очки не пахнут
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«Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут! Впечатления от «Спартака» на старте сезона? Хотелось бы лучше — нужно было больше выиграть», — цитирует Федуна «Чемпионат».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Срджан Бабич.
«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.
Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о проблемах сочинского клуба в текущем сезоне.