Андрей Федун — о победе «Спартака» над «Сочи»: как говорили когда-то, очки не пахнут

Андрей Федун, брат бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о победе красно-белых над «Сочи» в матче восьмого тура РПЛ.

«Эмоции от матча? Выиграли! Как говорили когда-то, очки не пахнут! Впечатления от «Спартака» на старте сезона? Хотелось бы лучше — нужно было больше выиграть», — цитирует Федуна «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Срджан Бабич.

«Спартак» набрал 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (шесть) располагается на 12-й позиции.

Ранее полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о проблемах сочинского клуба в текущем сезоне.