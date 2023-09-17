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Уайт признался, что не переживает по поводу смерти обоих родителей

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Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал о смерти своих родителей и переживаниях на этом фоне.
Уайт признался, что не переживает по поводу смерти обоих родителей
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill/Zuffa LLC

«Мои родители недавно умерли. Я справляюсь с этим. Я уделяю много внимания своим детям, а отношения с родителями оставил в прошлом. Когда они умерли, я, честно говоря, почти не переживал», — цитирует Уайта Sky News Australia.

Мама главы бойцовской организации 12 лет назад написала книгу, где рассказала о том, что её сын превратился в тирана.

Напомним, что после объединения UFC и WWE Уайт потерял должность президента промоушена, теперь он — генеральный директор. 54-летний менеджер возглавил UFC в 2001 году.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов работает с UFC над документальным фильмом о себе.

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