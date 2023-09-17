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Сафонов: не понимаю, как после удара Ильина мяч не зашёл в ворота

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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о промахе нападающего «Ахмата» Владимира Ильина в матче восьмого тура РПЛ.
Сафонов: не понимаю, как после удара Ильина мяч не зашёл в ворота
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Как бы ни хотелось сказать, что должны были выигрывать, у «Ахмата» было много достаточно хороших моментов, например, удар Ильина. Не понимаю, как в этом эпизоде мяч не зашёл в ворота», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Мирослав Ромащенко высказался о ничейном результате в матче РПЛ с «Краснодаром».

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