Сафонов: не понимаю, как после удара Ильина мяч не зашёл в ворота

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о промахе нападающего «Ахмата» Владимира Ильина в матче восьмого тура РПЛ.

«Как бы ни хотелось сказать, что должны были выигрывать, у «Ахмата» было много достаточно хороших моментов, например, удар Ильина. Не понимаю, как в этом эпизоде мяч не зашёл в ворота», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Мирослав Ромащенко высказался о ничейном результате в матче РПЛ с «Краснодаром».