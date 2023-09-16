Ромащенко — о ничьей с «Краснодаром»: мы довольны набранным очком

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко высказался о ничейном результате в матче восьмого тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы довольны набранным очком. Безусловно, у нас был тяжёлый соперник, очень мастеровитый. Какие‑то вещи нам сегодня удавались, какие‑то — в меньшей степени. В любом случае я поблагодарил команду за старания, которые они проявляли в игре без мяча. Мы должны выжимать максимум из моментов», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.

У «Ахмата» мяч забил Иван Олейников (3-я минута). В составе «Краснодара» отличился Кади (39-я).

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее гол Чалова спас ЦСКА от поражения в матче с «Крыльями Советов» в восьмом туре РПЛ.