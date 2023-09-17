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СЭ: «Локомотив» заинтересован в подписании защитника Гилявоги

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Бывший защитник «Вольфсбурга» Джошуа Гилявоги может продолжить карьеру в «Локомотиве».
СЭ: «Локомотив» заинтересован в подписании защитника Гилявоги
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Weller

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб заинтересован в подписании французского защитника.

По информации источника, игрок является свободным агентом и выражает готовность поехать в Россию, но футболист запрашивает высокую зарплату.

В сезоне-2022/23 Гилявоги провёл за «Вольфсбург» 26 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Футболист покинул немецкий клуб 1 июля. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €2 млн.

Ранее Сулейманов заявил, что быстро принял решение о возвращении в «Локомотив».

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