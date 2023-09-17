Морган: жалкий МЮ, кто-то ещё сомневается в словах Роналду о клубе
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- © Dave Thompson
«Жалкий МЮ дома разгромлен «Брайтоном». Кто-то ещё сомневается, что Криштиану был на 100% прав относительно состояния клуба и тен Хага? С уходом Роналду стало ещё хуже», — написал Морган в соцсетях.
Игра между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Брайтона».
После пяти туров подопечные Эрика тен Хага занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков.
Ранее сообщалось, что Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом.