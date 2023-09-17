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Морган: жалкий МЮ, кто-то ещё сомневается в словах Роналду о клубе

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Журналист Пирс Морган высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу.
Морган: жалкий МЮ, кто-то ещё сомневается в словах Роналду о клубе
  • AP
  • © Dave Thompson

«Жалкий МЮ дома разгромлен «Брайтоном». Кто-то ещё сомневается, что Криштиану был на 100% прав относительно состояния клуба и тен Хага? С уходом Роналду стало ещё хуже», — написал Морган в соцсетях.

Игра между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Брайтона».

После пяти туров подопечные Эрика тен Хага занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом.

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