Морган: жалкий МЮ, кто-то ещё сомневается в словах Роналду о клубе

Журналист Пирс Морган высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона» в рамках пятого тура чемпионата Англии по футболу.

«Жалкий МЮ дома разгромлен «Брайтоном». Кто-то ещё сомневается, что Криштиану был на 100% прав относительно состояния клуба и тен Хага? С уходом Роналду стало ещё хуже», — написал Морган в соцсетях.

Игра между командами завершилась со счётом 3:1 в пользу «Брайтона».

После пяти туров подопечные Эрика тен Хага занимают 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом.