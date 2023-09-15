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ESPN: Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом

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Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может покинуть команду, если не извинится перед главным тренером Эриком тен Хагом.
ESPN: Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы футболист принёс извинения как лично, так и в виде публичного заявления. Если он откажется, то это будет означать, что он покинет команду в январе.

Конфликт между игроком и главным тренером команды Эриком тен Хагом вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил Санчо в состав, заявив, что он не готов к игре. Позднее игрок в соцсети обвинил тренера во лжи.

Позже пост пропал, однако футболист не вернулся в состав МЮ и будет тренироваться индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

Ранее сообщалось, что Санчо после конфликта с тен Хагом отстранили от тренировок в МЮ.

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