ESPN: Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед», если не извинится перед тен Хагом

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может покинуть команду, если не извинится перед главным тренером Эриком тен Хагом.

Как сообщает ESPN, тен Хаг хочет, чтобы футболист принёс извинения как лично, так и в виде публичного заявления. Если он откажется, то это будет означать, что он покинет команду в январе.

Конфликт между игроком и главным тренером команды Эриком тен Хагом вспыхнул после матча с «Арсеналом». Наставник не поставил Санчо в состав, заявив, что он не готов к игре. Позднее игрок в соцсети обвинил тренера во лжи.

Позже пост пропал, однако футболист не вернулся в состав МЮ и будет тренироваться индивидуально, пока не решит вопрос с клубом.

Ранее сообщалось, что Санчо после конфликта с тен Хагом отстранили от тренировок в МЮ.