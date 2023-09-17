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Ильин — о своём промахе: уже видел мяч в воротах и начал праздновать гол

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Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин прокомментировал свой промах в матче восьмого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Ильин — о своём промахе: уже видел мяч в воротах и начал праздновать гол

«В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймёт. Начал праздновать до забитого мяча», — цитирует Ильина «Матч ТВ».

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.

«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее Мирослав Ромащенко высказался о ничейном результате в матче РПЛ с «Краснодаром».

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