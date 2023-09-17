Ильин — о своём промахе: уже видел мяч в воротах и начал праздновать гол
«В моменте с попаданием в штангу уже видел мяч в воротах. Думаю, каждый футболист меня поймёт. Начал праздновать до забитого мяча», — цитирует Ильина «Матч ТВ».
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 1:1.
«Ахмат» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 18 очками продолжает лидировать в чемпионате.
Ранее Мирослав Ромащенко высказался о ничейном результате в матче РПЛ с «Краснодаром».