Гол и два голевых паса Левандовски помогли «Барселоне» разгромить «Бетис»

«Барселона» на своём поле нанесла разгромное поражение «Бетису» в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонской команды.

Мячи забили Жоау Феликс (25-я минута), Роберт Левандовски (32-я), Ферран Торрес (62-я), Рафинья (66-я), Жоау Канселу (81-я). 35-летний нападающий сборной Польши также записал в свой актив две результативные передачи.

«Барселона» набрала 13 очков и вышла в лидеры Примеры. Однако догнать каталонцев в текущем туре может «Реал» (12). «Бетис» (семь) располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на предстоящий матч с «Реалом» (Мадрид).