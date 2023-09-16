Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на предстоящий матч с «Реалом» (Мадрид).

Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Встреча «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится 17 сентября. Начало — 22:00 мск.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29. С 5 сентября он отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по «Динамо» в Испании.