Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по «Динамо» в Испании

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что уехавший в Испанию Арсен Захарян скучает по команде и по России.

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. А если из приличного, то по нам скучает. Надеюсь, что по мне больше всего. Может, ещё по Ярику Гладышеву», — цитирует Тюкавина Sport24.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее Захарян прокомментировал подписание контракта с ФК «Реал Сосьедад».