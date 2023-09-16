Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по «Динамо» в Испании
«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. А если из приличного, то по нам скучает. Надеюсь, что по мне больше всего. Может, ещё по Ярику Гладышеву», — цитирует Тюкавина Sport24.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.
Ранее Захарян прокомментировал подписание контракта с ФК «Реал Сосьедад».