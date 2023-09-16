Узнать больше

Тюкавин рассказал, что Захарян скучает по «Динамо» в Испании

Короткая ссылка
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что уехавший в Испанию Арсен Захарян скучает по команде и по России.

«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. А если из приличного, то по нам скучает. Надеюсь, что по мне больше всего. Может, ещё по Ярику Гладышеву», — цитирует Тюкавина Sport24.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни. 14 сентября пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский нападающий вернулся к занятиям в общей группе.

Ранее Захарян прокомментировал подписание контракта с ФК «Реал Сосьедад».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить