Захарян заявил, что ему интереснее переход в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»
- РИА Новости
«Для меня интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». Это более реалистичная опция. Я понял, что я игрок «Сосьедада», когда контракт уже был подписан», — цитирует Захаряна Фабрицио Романо в соцсетях.
«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.
С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни.
Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».