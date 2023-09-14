Захарян заявил, что ему интереснее переход в «Реал Сосьедад», чем в «Челси»

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал своё подписание контракта с клубом.

«Для меня интереснее перейти в «Реал Сосьедад», чем в «Челси». Это более реалистичная опция. Я понял, что я игрок «Сосьедада», когда контракт уже был подписан», — цитирует Захаряна Фабрицио Романо в соцсетях.

«Реал Сосьедад» 19 августа объявил о переходе игрока из «Динамо». Соглашение с россиянином рассчитано до конца сезона-2028/29.

С 5 сентября Захарян отсутствовал на тренировках по причине болезни.

Ранее сообщалось, что Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад».