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В сборной России заявили, что не получали информацию от «Спартака» по травме Литвинова

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Старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин сообщил, что медицинский штаб московского «Спартака» не проинформировал о травме защитника Руслана Литвинова.

«Перед началом сбора просьб и рекомендаций об отстранении от тренировочного процесса по Литвинову от «Спартака» мы не получали, однако сам игрок пожаловался на хроническую проблему, которая не лимитировала участие в тренировочном и игровом процессах», — цитирует Хайтина «Матч ТВ».

Доктор подчеркнул, что в расположении сборной Литвинов не пропустил ни одной тренировки и был готов сыграть 90 минут. А во время всего сбора игрок столичной команды получил необходимый комплекс физиотерапевтических и восстановительных процедур.

«И, конечно, вся информация своевременно доводилась до футбольного клуба «Спартак», — пояснил Хайтин.

Абаскаль немногим ранее заявил, что Литвинов не принял участия в матче восьмого тура РПЛ с «Сочи» из-за травмы, которую получил до вызова в сборную. Испанский тренер выразил недовольство тем, что защитник провёл за национальную команду в товарищеской встрече 90 минут.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Сочи» в матче восьмого тура РПЛ.

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