Туктамышева: бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в фигурном катании существуют тренеры, которые сурово обращаются с учениками.

«Бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми. Я сама через это не проходила, и на моих глазах это не происходило. Если я когда-то что-то такое увижу, я молчать не буду», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Она также отметила, что в России должен быть аналог SafeSport — организации по защите спортсменов, куда дети могут обратиться за помощью.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала о том, что согласилась бы выступить в «Ледниковом периоде».