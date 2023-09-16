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Туктамышева: бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в фигурном катании существуют тренеры, которые сурово обращаются с учениками.

«Бывают тренеры, которые жёстко обращаются с детьми. Я сама через это не проходила, и на моих глазах это не происходило. Если я когда-то что-то такое увижу, я молчать не буду», — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Она также отметила, что в России должен быть аналог SafeSport — организации по защите спортсменов, куда дети могут обратиться за помощью.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала о том, что согласилась бы выступить в «Ледниковом периоде».

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