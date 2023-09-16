Двукратной олимпийской чемпионке по плаванию Титмус удалили две опухоли

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус перенесла операцию по удалению опухолей яичника.

«Я одна из счастливчиков. Мне удалили две доброкачественные опухоли, обе размером по 4 см. Операция прошла вчера, они были безопасно удалены», — написала спортсменка в соцсетях.

Она также отметила, что её главная мечта — стать матерью, поэтому операционный период был страшным временем для неё.

23-летняя австралийка является двукратной олимпийской чемпионкой Игр в Токио. На её счету также четыре золотые медали чемпионатов мира. Спортсменка специализируется на плавании вольным стилем.

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