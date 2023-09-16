Трошечкин: когда узнали об операции Юрана, немного напряглись
«Когда узнали об операции, немного напряглись. Но потом нас успокоили, сказали, что всё хорошо прошло», — цитирует Трошечкина «Матч ТВ».
По его словам, Юран вернулся к команде «свежим, отдохнувшим».
«Визуально было видно, что он готов тренировать. Ближе к игре узнали, что он будет на матче. Всей командой пожелали ему здоровья», — заключил Трошечкин.
8 сентября стало известно, что Юран перенёс экстренную операцию. 14-го числа российского специалиста выписали из больницы.
«Пари НН» 15 сентября сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата России в Москве.
Ранее Юран заявил, что под конец игры с «Динамо» почувствовал боли, поэтому выпил таблетку.