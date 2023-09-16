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Трошечкин: когда узнали об операции Юрана, немного напряглись

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин признался, что футболисты нижегородской команды нервничали, когда узнали об экстренной операции главного тренера Сергея Юрана.

«Когда узнали об операции, немного напряглись. Но потом нас успокоили, сказали, что всё хорошо прошло», — цитирует Трошечкина «Матч ТВ».

По его словам, Юран вернулся к команде «свежим, отдохнувшим».

«Визуально было видно, что он готов тренировать. Ближе к игре узнали, что он будет на матче. Всей командой пожелали ему здоровья», — заключил Трошечкин.

8 сентября стало известно, что Юран перенёс экстренную операцию. 14-го числа российского специалиста выписали из больницы.

«Пари НН» 15 сентября сыграл вничью со столичным «Динамо» (1:1) в матче восьмого тура чемпионата России в Москве.

Ранее Юран заявил, что под конец игры с «Динамо» почувствовал боли, поэтому выпил таблетку.

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