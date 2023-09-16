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Глава Федерации спортивной гимнастики России выступил против бойкота Олимпиады

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов солидарен с позицией президента Олимпийского комитета России (ОКР) о том, что не стоит бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Бойкотировать Олимпиаду не стоит. Я считаю, что нельзя упускать возможность выступить на Играх. Если хоть какие-то шансы у российских спортсменов есть, то ими надо воспользоваться», — приводит слова Титова РИА Новости.

По мнению главы ФСГР, решение о бойкоте сыграет на руку Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Мы не должны хлопать дверью. МОК только этого и ждёт», — сказал он.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены должны сами принять решение об участии в Олимпиаде 2024 года.

Ранее сообщалось, что Поздняков поддержал Путина в вопросе об участии россиян в Играх в Париже.

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