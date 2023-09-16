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Тебас: АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков — из Испании

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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о введении нового финансового фейр-плея со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Новый финансовый фейр-плей в большей степени соответствует нашему. Ла Лига может сравнить себя с немецкой Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого. УЕФА выбрал путь, который защищает нас», — приводит слова Тебаса AS.

По его словам, УЕФА ужесточает экономический контроль, а британское правительство вмешивается в этот вопрос.

«АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков — из Испании. Возможно, у нас больше спортивного чутья. Раньше всё больше смотрели на игроков в академиях. Теперь же мы думаем лишь о том, будет ли потрачено больше денег», — сказал он.

В прошедшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити». Лигу Европы выиграла «Севилья», а Лигу конференций — лондонский «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что «Барселона» отменила обеды для игроков второй команды в целях экономии.

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