Relevo: «Барселона» отменила обеды для игроков второй команды в целях экономии

«Барселона» отказалась от предоставления обедов на базе клуба футболистам второй команды в целях экономии.

После прихода в основную команду главного тренера Хави футболисты завтракали вместе, а обед для молодых игроков был необязательным, из-за чего не все на него оставались, поэтому руководство каталонского клуба приняло решение отказаться от расходов на обед, сообщает Relevo.

После двух туров Ла Лиги «Барселона» занимает шестую строчку в турнирной таблице с четырьмя очками. Лидирует мадридский «Реал» (шесть очков).

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».