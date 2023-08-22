Relevo: «Барселона» отменила обеды для игроков второй команды в целях экономии
- Gettyimages.ru
После прихода в основную команду главного тренера Хави футболисты завтракали вместе, а обед для молодых игроков был необязательным, из-за чего не все на него оставались, поэтому руководство каталонского клуба приняло решение отказаться от расходов на обед, сообщает Relevo.
После двух туров Ла Лиги «Барселона» занимает шестую строчку в турнирной таблице с четырьмя очками. Лидирует мадридский «Реал» (шесть очков).
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».