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Relevo: «Барселона» отменила обеды для игроков второй команды в целях экономии

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«Барселона» отказалась от предоставления обедов на базе клуба футболистам второй команды в целях экономии.
Relevo: «Барселона» отменила обеды для игроков второй команды в целях экономии
  • Gettyimages.ru

После прихода в основную команду главного тренера Хави футболисты завтракали вместе, а обед для молодых игроков был необязательным, из-за чего не все на него оставались, поэтому руководство каталонского клуба приняло решение отказаться от расходов на обед, сообщает Relevo.

После двух туров Ла Лиги «Барселона» занимает шестую строчку в турнирной таблице с четырьмя очками. Лидирует мадридский «Реал» (шесть очков).

Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».

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