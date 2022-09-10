Тебас считает, что «Барселона» должна продолжить сокращать расходы на зарплаты

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовой ситуации в «Барселоне».

«Барселона» должна продолжать сокращать расходы на зарплаты. В следующем году у них не будет финансовых рычагов, и им придётся урезать зарплаты, чтобы соответствовать требованиям лиги», — приводит слова Тебаса Marca.

Он также заявил, что необходимо посмотреть, что будет в результате продажи ряда футболистов. По его словам, «Барселоне» будет сложно сохранить нынешние цифры зарплатной ведомости.

После четырёх туров Ла Лиги «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице с десятью очками. Лидирует мадридский «Реал» (12 очков).

Ранее сообщалось, что Тебас готовится подать жалобу в УЕФА на АПЛ из-за чрезмерных трансферных расходов.