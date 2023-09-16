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FIA вынесла предупреждение советнику Red Bull за высказывания в адрес Переса

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Советник австрийской команды «Формулы-1» Red Bull Хельмут Марко получил письменное предупреждение от Международной автомобильной федерации (FIA) за высказывание в адрес мексиканского пилота Серхио Переса.

«Хельмут Марко несёт ответственность в соответствии с Кодексом этики FIA как публичная фигура в автоспорте», — приводит слова представителя FIA Sky Sports.

Напомним, что Марко заявил, что Перес уступает партнёру по команде нидерландцу Максу Ферстаппену, потому что не так сосредоточен на трассе, объяснив это тем, что он является южноамериканцем, хотя тот мексиканец.

Ранее советник Red Bull извинился перед пилотом команды за оскорбительное высказывание.

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