Советник Red Bull извинился перед пилотом команды за оскорбительное высказывание
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«Я хотел бы извиниться за своё оскорбительное замечание. Хочу абсолютно ясно заявить, что я не считаю, что мы можем делать обобщения о людях из любой страны, любой расы, любой этнической принадлежности», — приводит слова Марко RaceFans.net.
Недавно Марко заявил, что Перес проигрывает напарнику по команде Максу Ферстаппену из-за того, что он не сосредоточен на трассе. По его словам, причиной этого стала его национальность.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.