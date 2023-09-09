Советник Red Bull извинился перед пилотом команды за оскорбительное высказывание

Советник Red Bull Хельмут Марко извинился перед мексиканским пилотом команды Серхио Пересом за оскорбительное высказывание.

«Я хотел бы извиниться за своё оскорбительное замечание. Хочу абсолютно ясно заявить, что я не считаю, что мы можем делать обобщения о людях из любой страны, любой расы, любой этнической принадлежности», — приводит слова Марко RaceFans.net.

Недавно Марко заявил, что Перес проигрывает напарнику по команде Максу Ферстаппену из-за того, что он не сосредоточен на трассе. По его словам, причиной этого стала его национальность.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен установил рекорд «Формулы-1» по количеству побед подряд.