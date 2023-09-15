Смолов — о ничьей с «Пари НН»: не хочется искать оправданий, мы сами виноваты

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о ничьей с «Пари НН» в матче восьмого тура РПЛ.

«Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. Было много моментов, нужно было забивать больше. Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всём», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.

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