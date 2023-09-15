Смолов — о ничьей с «Пари НН»: не хочется искать оправданий, мы сами виноваты
- РИА Новости
«Нам нужно отдать должное «Пари НН», потому что они переломили ход игры. Было много моментов, нужно было забивать больше. Не хочется искать оправданий, мы сами виноваты во всём», — приводит слова Смолова «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 1:1. «Динамо» набрало 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Пари НН» 11 очков и восьмая позиция.
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