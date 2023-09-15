Булыкин: руководство «Динамо» ставит перед Личкой задачу попасть в тройку РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил перспективы бело-голубых в текущем сезоне.

«Полагаю, что руководство «Динамо» ставит перед Личкой задачу по попаданию в тройку РПЛ. Тут важно то, как главный тренер сумеет наладить игру команды в обороне. Порой были матчи, когда действия защиты вызывали откровенное недоумение. Если получится разобраться с этой проблемой и перестать пропускать нелепые голы, мы сможем надеяться на конкурентную борьбу за медали», — рассказал Булыкин RT.

Ранее Булыкин заявил, что пришедшие новички должны подкрепить амбиции «Динамо».