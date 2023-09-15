Булыкин: пришедшие новички должны подкрепить амбиции «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин оценил итоги трансферной кампании бело-голубых.

«Клуб провёл очень активную трансферную кампанию. Удалось не только приобрести интересных игроков в полузащиту, но и продать тех, на кого не рассчитывали. Осталось лишь подождать и оценить результаты по играм команды. Как мы хорошо все знаем, важно не просто подписать футболистов, но и добиться от них результативных действий, чтобы они оправдали возложенные на них ожидания болельщиков. В любом случае все пришедшие новички должны подкрепить амбиции «Динамо» в борьбе за высокие результаты», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне.