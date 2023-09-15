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Абаскаль объяснил ротацию состава в «Спартаке» сложным графиком

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал понять, что в условиях плотного графика вынужден каждый раз менять основной состав команды на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России.
Абаскаль объяснил ротацию состава в «Спартаке» сложным графиком
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«Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы, потом ещё две в последующих трёх играх. У нас был тяжёлый график», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что выступать в таких условиях и не иметь возможности провести между матчами тренировки — это риск с точки зрения здоровья футболистов.

«Поэтому мы делали такую ротацию. Это нормально, так делают все», — сказал Абаскаль.

«Спартак» по итогам семи туров чемпионата России занимает девятое место. Красно-белые в следующем матче РПЛ на своём поле примут «Сочи» 16 сентября. Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее Абаскаль рассказал, как относится к критике со стороны Александра Мостового.

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