Абаскаль — о Мостовом: невежество — обычное дело для тех, кто хочет быть на вашем месте
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«Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.
Также он заявил, что не помнит игру Мостового в «Сельте».
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022-го. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.
Ранее Мостовой заявил, что Абаскаль как был неизвестным, так и останется.