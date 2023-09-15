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Абаскаль — о Мостовом: невежество — обычное дело для тех, кто хочет быть на вашем месте

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как относится к критике со стороны Александра Мостового.
Абаскаль — о Мостовом: невежество — обычное дело для тех, кто хочет быть на вашем месте
  • Gettyimages.ru

«Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.

Также он заявил, что не помнит игру Мостового в «Сельте».

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022-го. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2025 года.

Ранее Мостовой заявил, что Абаскаль как был неизвестным, так и останется.

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