Писеев — о ситуации с Дробязко: это слабоумие литовских политиков

Почётный президент ФФККР Валентин Писеев прокомментировал решение литовских властей лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства из-за связей с Россией.

«Литве нужно было найти повод — они его тут же отыскали. Если честно, мне даже стыдно за их руководителей, которые поступают подобным образом. Ведь если бы не такие фигуристы, как Маргарита Дробязко, о Литве в фигурном катании никто бы вообще ничего не знал. Такими темпами страну эту перестанут узнавать в мировом сообществе — из-за таких руководителей, которые путают спорт с политикой.

И вместо того чтобы благодарить таких людей, которые прославляют Литву через свои достижения, они лишают их паспорта за связи с Россией. Это позор! А возможно, даже слабоумие литовских политиков, потому что только больной человек будет хоронить сам себя. Благодаря им о Литве забудут и вообще не будут вспоминать», — заявил Писеев RT.

Ранее Татьяна Тарасова назвала недальновидным решение лишить Дробязко гражданства Литвы.