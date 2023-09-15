Мостовой: никогда в жизни не хотел бы оказаться на месте Абаскаля

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой ответил на заявление главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в свой адрес.

«Никогда в жизни я не хотел бы оказаться на месте Гильермо Абаскаля. Потому что он каким-то образом попадает в те места, где не должен быть. Я не хочу сказать, что его в данный момент не должно быть в «Спартаке». Просто он попал туда случайно. Люди, пришедшие в тренеры из футбола, не могут найти нормальную работу, а такие, как Абаскаль, получают большой шанс.

А если он хочет узнать что-то про Мостового, то пусть зайдёт в интернет. Есть YouTube, есть Википедия. Можно открыть и увидеть, как я играл и играю в футбол. И мне не интересно, что ещё будет обо мне говорить Абаскаль. Он человек не из футбола. Его мнение для меня не важно. Просто сейчас он обиделся на мои комментарии, ведь правду никто не любит. Поэтому такое говорит», — заявил Мостовой RT.

Также бывший игрок «Сельты» отметил, что отдал бы предпочтение скорее бывшему футболисту, чем тренеру, который не выступал на высоком уровне, вне зависимости от результатов.

«Если Абаскаль в этом сезоне возьмёт трофей со «Спартаком», то он всё равно не станет для меня выше в профессиональном плане. Он не знает, что такое профессиональный футбол. А Валерий Карпин, которому пока не суждено было выиграть трофей, будет для меня стоять выше Абаскаля в качестве тренера. Это моя чёткая позиция, и я никогда не поменяю своё мнение», — добавил Мостовой.

Ранее главный тренер красно-белых Абаскаль рассказал, как относится к критике со стороны Мостового.