Билялетдинов — о шоу Слуцкого: есть грани, которые таким людям переступать нельзя

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о шоу Леонида Слуцкого и нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Понятное дело, что футбол — жёсткий мужской вид спорта, где игроки позволяют себе достаточно грубые высказывания и не выбирают слова. Однако одно дело — происходящее на поле, а другое — эфир передачи. Тем более речь о заслуженном специалисте, который добился немалых успехов, завоевал большое количество трофеев и трудился в сборной России. Есть грани, которые таким людям переступать нельзя. Всё же Слуцкий ещё недавно считался эталоном и примером для подражания. Само собой, он должен вести себя соответствующе», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов прокомментировал ситуацию, что комитет по этике Российского футбольного союза оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.