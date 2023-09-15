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Билялетдинов: в какой-то степени Слуцкий стал заложником своего амплуа

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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал ситуацию, что комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал тренера Леонида Слуцкого и запретил ему осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на один год условно.
Билялетдинов: в какой-то степени Слуцкий стал заложником своего амплуа
  • РИА Новости

«Слуцкий уже давно эпатирует публику и находится на своей волне. Вероятно, сыграл роль своего рода накопительный эффект. Было очень много поводов для недовольств. Смотреть и слушать его шоу с Дзюбой — мало удовольствия, хотя не исключаю, кому-то это нравится. Я стараюсь от данной темы абстрагироваться. Считаю, в какой-то степени тренер стал заложником своего амплуа. Всё же он находится в определённых условиях, когда необходимо постоянно подливать масла в огонь. Вот он и подлил. Вероятно, его действительно таким образом стоило предупредить. Можно было выразиться помягче и никого не оскорблять. Получилось как получилось. Ничего страшного в отстранении Леонида Викторовича не вижу, даже если бы оно было реальным, поскольку едва ли в ближайший год он будет трудиться по профессии», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о ситуации касательно отстранения российского специалиста Леонида Слуцкого от футбольной деятельности на один год условно.

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