Петрова заявила о необходимости создать систему наставничества в спорте

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала о важности привлечения к работе с детьми в школах известных спортсменов.

«Моя главная цель сегодня — воспитать новых чемпионов, открыть новые имена в теннисе, принести нашей стране громкие победы. В рамках поездки на Восточный экономический форум провела мастер-класс для детей. Хочу отметить, что это были невероятные эмоции. Дети с удовольствием играли, старались всё быстро запомнить. Отдача на 100%. Я почувствовала, что им была очень важна эта встреча. Присутствовало полсотни детей разного возраста из Владивостока, Находки, Хабаровска, Уссурийска, Дальнереченска, Фокина, Южно-Сахалинска.

Я была бы рада работать с детьми не только в Москве, но и открыть филиалы своей школы на Дальнем Востоке и в других регионах РФ. Я ещё раз убедилась, насколько важна связка спортсмен — ребёнок, и сейчас, когда многие международные соревнования отменяются, важно создавать новые собственные спортивные проекты, где спортсмен — герой, чтобы у детей был пример. И конечно, нужно привлекать к этой работе известных спортсменов, которые уже закончили карьеру, в качестве наставников. Было бы замечательно создать в стране систему мотивации таких спортсменов, чтобы они оставались в российском спорте в качестве тренеров», — сказала Петрова.

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