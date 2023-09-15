Агент Гюнтера подтвердил, что защитник отказался от перехода в ЦСКА

Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал информацию о сорвавшемся трансфере своего клиента в московский ЦСКА.

«Да, ЦСКА действительно сделал предложение, которое устраивало «Верону». Однако мы посчитали, что этот вариант не лучший для Гюнтера на данный момент. Сейчас ведём переговоры с клубами из Турции. Сегодня постараемся определиться с новой командой», — приводит слова Акана Metaratings.

В прошедшем сезоне Гюнтер выступал на правах аренды в итальянской «Сампдории», забив один мяч и отдав одну результативную передачу в 24 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что защитник бразильского «Сан-Паулу» Веллингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра.