Веллингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Веллингтон всё же не сможет продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Дело в том, что бразильский футболист провалил медосмотр перед трансфером в армейский клуб, сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале.

22-летний Веллингтон в нынешнем сезоне провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до декабря 2024 года.

В РПЛ в ночь с 14 на 15 сентября официально закрылось летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды.