Веллингтон не перешёл в ЦСКА из-за проваленного медосмотра
Дело в том, что бразильский футболист провалил медосмотр перед трансфером в армейский клуб, сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале.
22-летний Веллингтон в нынешнем сезоне провёл 18 матчей и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до декабря 2024 года.
В РПЛ в ночь с 14 на 15 сентября официально закрылось летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды.