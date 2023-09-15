Семак назвал Месси «космическим интеллектом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак провёл сравнение между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду — бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси — это невероятный, космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия», — приводит слова Семака Telegram-канал «СБГ Мысли вслух».

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

С 2023 года Роналду выступает за «Аль-Наср». Контракт форварда с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 30 июня 2025 года. Его зарплата составляет €200 млн в сезон.

Ранее Семак прокомментировал возможное возвращение российских клубов к международным турнирам.